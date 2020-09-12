В Райчихинске на пожаре спасли 77-летнюю пенсионерку

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В Райчихинске пожарные потушили квартиру и спасли пожилую пенсионерку из огня.

Сообщение о пожаре поступило сегодня около 4:30 утра. По улице Комсомольской в пятиэтажке полыхала квартира. На место происшествия выехала бригада пожарных в составе шести человек и трех единиц техники. В течение 7 минут спасателям удалось потушить возгорание.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, с пятого этажа дома, где горела квартира удалось спасти 77-летнюю пенсионерку.

В самой квартире, в результате пожара повреждена входная дверь на общий балкон, на первом этаже по всей площади закопчены стены.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.