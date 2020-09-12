В Райчихинске на пожаре спасли 77-летнюю пенсионерку
В Райчихинске пожарные потушили квартиру и спасли пожилую пенсионерку из огня.
Сообщение о пожаре поступило сегодня около 4:30 утра. По улице Комсомольской в пятиэтажке полыхала квартира. На место происшествия выехала бригада пожарных в составе шести человек и трех единиц техники. В течение 7 минут спасателям удалось потушить возгорание.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, с пятого этажа дома, где горела квартира удалось спасти 77-летнюю пенсионерку.
В самой квартире, в результате пожара повреждена входная дверь на общий балкон, на первом этаже по всей площади закопчены стены.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Просмотров всего: 215