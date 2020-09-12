В Благовещенске на субботнике обнаружили старинную могильную плиту (фото)

— Сегодняшний субботник обернулся интересной находкой. Мы нашли ещё две могильные плиты. На одной совсем нет надписей, а вот вторая сохранилась, — рассказал краевед Евгений Литус.

«Здесь покоится секретарь камчатской духовной консистории коллежский советник Николай Николаевич…», — гласит надпись на плите. К сожалению, дальше плита расколота.

Евгений подчеркнул, что активисты не занимаются раскопками, а только убирают мусор. Сейчас четверть кладбища — пустырь. Только каменные плиты с крестами напоминают о захоронениях, а на остальной территории старинного кладбища сейчас находятся гаражи.

— Они буквально стоят на костях. Людей это ничуть не смущает. Мы красим и реставрируем плиты. Однако находятся комментаторы, которым не нравится то, что мы делаем. Кладбище принадлежит администрации, а вот гаражи здесь поставили сами люди. Это самозахват, — рассказал краевед.

Одна инициативная компания предложила свою помощь. Сотрудники могут безвозмездно вывезти гаражи с территории кладбища. Всё пройдет по закону, если собственники гаража не откликнутся за три месяца. Оповестит владельцев гаражей администрация города.

— После уборки мы своими силами, спонсорами и неравнодушными людьми продолжим реновацию. У нас уже есть два варианта реконструкции кладбища. Их предоставило ООО «Пётр и компания», — рассказал Евгений.

Ориентировочно в начале октября пройдут публичные слушания. Их проведут в «Точке кипения». Там каждый неравнодушный амурчанин сможет предложить свой вариант реновации или проголосовать за существующий.

Буквально в двух шагах от гаражей находится огромная насыпь. ГСТК хранит там инертные материалы: песок и щебень, пояснил краевед. А с другой стороны сейчас стоят бараки. По словам краеведа, людей из ветхого жилья переселят, а на этом месте построят многоэтажки.

— Сегодня на субботник пришло около 40 человек. Ещё откликнулась одна из компаний Благовещенска. Сотрудники придут среди недели, — рассказал краевед Максим Битяк.

По его словам, территория достаточно сильна захламлена. Некоторые люди прямо на могилах жгут провода. Очевидно, для сдачи на металлолом.

Одна активистка предложила интересный способ финансирования для реновации кладбища.

— Заброшенные металлические гаражи можно распилить и сдать на металлолом, а на вырученные деньги обустроить здесь Аллею памяти, — рассказала Анна Котельникова.

Также краеведы планируют издать «Белую книгу памяти». В неё запишут имена захороненных здесь людей и любые воспоминания о них. Есть идея разместить информацию о захоронениях в Сети, а прочитать её можно, отсканировав QR-код на конкретном памятнике.

— Вознесенская церковь находилась на улице Красноармейской. Сейчас там — автомобильная дорога. Восстанавливать мы её не будем. Однако в одном из планов есть вариант постройки маленькой часовни в православном стиле, — рассказал Литус.

На кладбище стоит только три железных памятника. Краеведы называют это явление подвигом семьи Кроссов.

— Когда 20 лет назад прокладывали Октябрьскую дорогу, эта семья перезахоронила своих родственников. Здесь покоится известный журналист Манучаров — редактор газеты «Амурский край». Также здесь покоится друг этой семьи — сатирик Чудаков. Памятник установил профессор БГПУ Александр Урманов, — рассказал Евгений.

На самом входе в кладбище захоронен врач Алексей или Александр Ерёмич. Он первым применил и начал практиковать внутривенный наркоз. Таких уникальных захоронений здесь много. Именно поэтому краеведы хотят восстановить светлую память о захороненных здесь людях.