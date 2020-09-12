В «День трезвости» сотрудников АКС проверили алкотестером

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11 сентября в стране проводился Всероссийский день трезвости. В этот день «Амурские коммунальные системы» проверили своих сотрудников с помощью алкотестеров. Все они с лёгкостью прошли испытание.

Тотальные проверки работников предприятия давно стали нормой. Для этих целей в организации имеется прибор для проведения замеров. В «День трезвости» всех сотрудников в очередной раз проверили – во всех случаях прибор показал «0.0».

Как сообщает пресс-служба АКС, результаты никого не удивили. Ведь в производстве задействован исключительно ответственный персонал, который бережно относится к своей работе.

– Нетрезвый слесарь – изживший себя стереотип. Выборочные выезды на объекты мы делаем каждую неделю. Раз в месяц, проводим «Дни охраны труда». Каждый сотрудник при проведении тестирования получает индивидуальную стерильную трубочку для дыхания. Выявления нетрезвых работников – крайне редкие случаи. У нас всё строго, пьян – уволен, – рассказала начальник отдела труда ГО и ЧС Оксана Мараховская.