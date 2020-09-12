В Мазановском районе пожарные спасли от огня 400 рулонов сена
В Мазановском районе пожарным удалось спасти около 400 рулонов сена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Амурской области.
Сообщение о пожаре поступило вчера около пяти часов вечера. В селе Мазаново, на окраине улицы Коноваловской, полыхало сено. На место происшествия прибыли спасатели пожарной части в составе трех человек и одной единицы техники. В течении 12 минут возгорание удалось ликвидировать. Огнеборцы спасли от огня 400 рулонов сена.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства пожара.
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