Двое погибли, один пострадал: в Октябрьском районе произошло страшное ДТП
В Октябрьском районе на федеральной трассе произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека и один оказался травмирован.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, авария произошла 11 сентября в 17:25. Водитель Nissan Moco не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В результате ДТП два человека погибли на месте, еще одного с травмами доставили в больницу.
Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.
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