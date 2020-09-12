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12сентября
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сегодня, 11:38 1

Двое погибли, один пострадал: в Октябрьском районе произошло страшное ДТП

Двое погибли, один пострадал: в Октябрьском районе произошло страшное ДТП
Фото: @dpskontrol_28rus

В Октябрьском районе на федеральной трассе произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека и один оказался травмирован.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, авария произошла 11 сентября в 17:25. Водитель Nissan Moco не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще одного с травмами доставили в больницу.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.

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#дороги #ДТП #МЧС

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    37 минут назад

    Ужас какой! Куда так спешить

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