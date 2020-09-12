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12сентября
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сегодня, 11:09 0

В Приамурье 52 приусадебных участка остаются подтопленными

В Приамурье 52 приусадебных участка остаются подтопленными

На сегодняшний день в Приамурье на территории четырех муниципальных образований подтопленными остаются 52 приусадебных участка: в Благовещенске – 33, в Ивановском районе – 17, в Ромненском – 2.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области, в Серышевском районе остаются подтопленными два участка автомобильных дорог. Без транспортного сообщения населенных пунктов нет. За минувшие сутки 7 приусадебных участков освободились от воды.

В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 79 человек и 39 единиц техники.

Обстановка на всей территории области находится на круглосуточном контроле специалистов.

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#большая вода #МЧС

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