В амурских школах растёт заболеваемость коронавирусом

На очередном оперативном штабе по недопущению распространения COVID отметили увеличение заболеваемости в сфере образования. Из-за коронавируса около 300 учеников области сегодня обучается дистанционно.

«Число заболевших COVID-19 среди работников образования увеличилось 3 раза (с 6 случаев на 36-ой неделе до 20 на 37-ой неделе). В образовательных организациях регистрируются заболевшие», сообщила глава амурского Роспотребнадзора на совещании.

По её словам, виной всему формальное отношение персонала школ к противоэпидемическим мероприятиям. В том числе в халатном отношении к утренним фильтрам.

— Вопиющий факт, когда учитель одной из школ, заболевший COVID, у которого клинические проявления начались 25.08.2020, до 04.09.2020 продолжал работать в школе. Это вызвало соответствующую цепочку событий, — сказала Ольга Курганова.

Глава региона дал незамедлительное поручение главам муниципалитетов.

— Главы муниципалитетов должны взять работу школ под личный контроль. Уделите самое пристальное внимание организации всех противоэпидемических мер, ведь именно от этого зависит возможность обучения детей в нормальном, очном, а не дистанционном режиме, — сказал Василий Орлов.