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12сентября
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сегодня, 10:49 3

В амурских школах растёт заболеваемость коронавирусом

В амурских школах растёт заболеваемость коронавирусом
Фото: pixabay.com

На очередном оперативном штабе по недопущению распространения COVID отметили увеличение заболеваемости в сфере образования. Из-за коронавируса около 300 учеников области сегодня обучается дистанционно.

«Число заболевших COVID-19 среди работников образования увеличилось 3 раза (с 6 случаев на 36-ой неделе до 20 на 37-ой неделе). В образовательных организациях регистрируются заболевшие», сообщила глава амурского Роспотребнадзора на совещании.

По её словам, виной всему формальное отношение персонала школ к противоэпидемическим мероприятиям. В том числе в халатном отношении к утренним фильтрам.

— Вопиющий факт, когда учитель одной из школ, заболевший COVID, у которого клинические проявления начались 25.08.2020, до 04.09.2020 продолжал работать в школе. Это вызвало соответствующую цепочку событий, — сказала Ольга Курганова.

Глава региона дал незамедлительное поручение главам муниципалитетов.

— Главы муниципалитетов должны взять работу школ под личный контроль. Уделите самое пристальное внимание организации всех противоэпидемических мер, ведь именно от этого зависит возможность обучения детей в нормальном, очном, а не дистанционном режиме, — сказал Василий Орлов.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    городское управление образования ничего не делает по охране здоровья детей-скандал за скандалом

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    300 учеников перевели на дистанционку,они все на улице и в магазин,за сладостями,группами ходят,тем самым разнося заразу,толку от этого не вижу!

  • Базилевс

    Базилевс
    1 час назад

    Покажите мне такую страну,

    Где детей заражают,

    Где солдат заставляют стрелять

    В женщин и стариков.

    Покажите мне такую страну,

    Где святых унижают,

    Где герои - ветераны войны

    Живут хуже рабов.

    Не вращайте глобус,

    Вы не найдете,

    На планете Земля стран таких не отыскать,

    Кроме той роковой,

    В которой вы все не живете,

    Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать.

    Нельзя.

    текст из песни "Глобус" Игоря Талькова (Светлая память!)

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