Фоторепортаж Амур.ифно: новая техника на страже чистоты в Благовещенске

На ночную уборку улиц областного центра попал фотокорреспондент Амур. Инфо. «Ну и событие!», — скажите вы, однако не всё так просто. Поводом полуночных бдений нашего сотрудника стало практическое испытание новой подметально-уборочной машины.

В простонародье «дорожный пылесос» Благовещенск получил в количестве двух штук наряду с шестью комбинированными уборочными автомобилями в августе. Такая же техника, но в меньших количествах уехала в Белогорск и Шимановск. Купили её по поручению губернатора области.

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