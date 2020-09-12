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12сентября
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сегодня, 09:46 2

Фоторепортаж Амур.ифно: новая техника на страже чистоты в Благовещенске

Фоторепортаж Амур.ифно: новая техника на страже чистоты в Благовещенске

На ночную уборку улиц областного центра попал фотокорреспондент Амур. Инфо. «Ну и событие!», — скажите вы, однако не всё так просто. Поводом полуночных бдений нашего сотрудника стало практическое испытание новой подметально-уборочной машины.

В простонародье «дорожный пылесос» Благовещенск получил в количестве двух штук наряду с шестью комбинированными уборочными автомобилями в августе. Такая же техника, но в меньших количествах уехала в Белогорск и Шимановск. Купили её по поручению губернатора области.

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#городская власть #областная власть #технологии

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    именно эти машины высасывают грунт, после чего появляются провалы на дорогах!!!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    45 минут назад

    Сейчас я здесь напишу, почему эта заметка НЕ вызвала интерес. Писатель Леонид Каганов в 2009 году написал статью о своих удачах и неудачах в литературе. Неудача. У него была интересная задумка о лестнице: если поднимаешся вверх, то движешся в будущее, а если опускаешся вниз, то перемещаешся в прошлое. Это великолепная идея для рассказа, но рассказ он так и не смог написать. Т. к. человеку интересно читать о людях и животных. Чтобы был в произведении герой, с которым что-то происходит, за которым можно следить. Чтобы эта заметка стала интереснее, можно было бы описать один день из жизни водителя этой техники. Водитель - главный герой, а машина - антагонист. И как они сосуществуют в "кадре" ? Через какие этапы проходит их общий день ? Что является кульминацией ? А может по вечерам в гараже их ждёт собачка и они деляться с ней кусочком хлеба и рыбным супом, оставшимся с обеда ? Вот это было бы интересно. Ведь есть же учебники по драматургии. А так - похоже на рекламный проспект. Один день из жизни - это очень хороший формат. В этом формате написан примерно сто лет назад роман ирландского писателя Джеймса Джойса "Улисс". В нём он зашифровал столько, что до сих пор люди разгадывают. Роман полистилистический. Есть и фильм на основе романа 1967 года.

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