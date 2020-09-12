Участники заплыва «Амурский Марафон Победы» прибыли в Благовещенск

Фото: пресс-служба администрации города

В Благовещенск прибыли участники заплыва «Амурский Марафон Победы». Город стал предпоследней точкой спортивного мероприятия по маршруту Буссе – Сергеевка – Игнатьево – Благовещенск – Гродеково. Восемнадцать спортсменов с флагами родных городов вышли на берег в районе амфитеатра.

На набережной волонтеры торжественно развернули Знамя Победы, штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. После этого спортсменам вручили медали за участие в заплыве., сообщает пресс-служба администрации города.

– Все участники в боевом расположении духа, достойно несут знамена своих городов Свободного, Благовещенского района, Сахалина (г. Корсаков) и города Благовещенска. Спасибо за теплую встречу и организацию. Это дорогого стоит, когда тебя ждут, когда ты выходишь не на пустой берег», – сказал организатор заплыва Александр Брылин.

Напомним, заплыв приурочили к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. Инициаторами заплыва стали «Федерация Аквайс-спорт», Российский союз ветеранов Афганистана и общественная организация «Боевое братство».