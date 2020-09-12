Благовещенская прокуратура о ситуации в горпарке: мальчик раскачивался, а оператор потерял контроль

Вчера, 11 сентября сотрудники благовещенской прокуратуры в сопровождении специалистов гостехнадзора побывали в городском парке. Причиной визита стал инцидент с ребёнком, который перевернулся вниз головой, катаясь на аттракционе «Сказка». Да ещё и провисел таким образом какое-то время.

«В ходе проверки установлено, что ребенок во время катания на аттракционе «Сказка» раскачивался на сидении и наклонялся вперед, чем нарушил правила пользования аттракционом. Вместе с тем в нарушение требований «ГОСТ 33807-2016. Межгосударственный стандарт. Безопасность аттракционов. Общие требования» оператором был утрачен контроль за пользованием аттракционом, в связи с чем своевременно не были приняты меры к пресечению недопустимых действий мальчика», опубликовали в своих официальных ресурсах сотрудники прокуратуры.

Директору парка вынесли представление и его исполнение под контроль.