Выбор читателей за 11 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 11 сентября.

В Городском парке Благовещенска произошло очередное происшествие: на аттракционе «Сказка» во время движения карусели ребенок перевернулся вниз головой. Как сообщает пресс-служба администрации города, мальчик не пострадал – пристёгнутые ремни безопасности не позволили ребёнку выпасть из сиденья.

В Арбитражном суде Амурской области прошло первое заседание по иску, поданному генеральным директором АО «Покровский рудник» и УК «Петропавловск» Сергеем Ермоленко, в рамках спора с и. о. CEO Petropavlovsk Максимом Мещеряковым.

На сегодняшний день в Приамурье лабораторно подтвержден 31 случай заражения COVID-19. Наибольшее число заболевших – в областном центре.

В конце августа в полицию Благовещенска поступило заявление от амурчанки, у которой похитили автомобиль и деньги.