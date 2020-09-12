Выбор читателей за 11 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 11 сентября.
Очередное ЧП в Горпарке: ребенок на аттракционе перевернулся вниз головой
В Городском парке Благовещенска произошло очередное происшествие: на аттракционе «Сказка» во время движения карусели ребенок перевернулся вниз головой. Как сообщает пресс-служба администрации города, мальчик не пострадал – пристёгнутые ремни безопасности не позволили ребёнку выпасть из сиденья.
«Покровский рудник» победил Petropavlovsk PLC в суде
В Арбитражном суде Амурской области прошло первое заседание по иску, поданному генеральным директором АО «Покровский рудник» и УК «Петропавловск» Сергеем Ермоленко, в рамках спора с и. о. CEO Petropavlovsk Максимом Мещеряковым.
В Амурской области выявили 31 случай заражения коронавирусом
На сегодняшний день в Приамурье лабораторно подтвержден 31 случай заражения COVID-19. Наибольшее число заболевших – в областном центре.
Благовещенка отдала машину в ремонт и лишилась автомобиля и денег
В конце августа в полицию Благовещенска поступило заявление от амурчанки, у которой похитили автомобиль и деньги.
Просмотров всего: 1