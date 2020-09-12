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Выбор читателей за 11 сентября

Выбор читателей за 11 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 11 сентября.

Очередное ЧП в Горпарке: ребенок на аттракционе перевернулся вниз головой

В Городском парке Благовещенска произошло очередное происшествие: на аттракционе «Сказка» во время движения карусели ребенок перевернулся вниз головой. Как сообщает пресс-служба администрации города, мальчик не пострадал – пристёгнутые ремни безопасности не позволили ребёнку выпасть из сиденья.

«Покровский рудник» победил Petropavlovsk PLC в суде

В Арбитражном суде Амурской области прошло первое заседание по иску, поданному генеральным директором АО «Покровский рудник» и УК «Петропавловск» Сергеем Ермоленко, в рамках спора с и. о. CEO Petropavlovsk Максимом Мещеряковым.

В Амурской области выявили 31 случай заражения коронавирусом

На сегодняшний день в Приамурье лабораторно подтвержден 31 случай заражения COVID-19. Наибольшее число заболевших – в областном центре.

Благовещенка отдала машину в ремонт и лишилась автомобиля и денег

В конце августа в полицию Благовещенска поступило заявление от амурчанки, у которой похитили автомобиль и деньги.

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#Обзор #интернет #СМИ

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