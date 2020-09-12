Сотрудникам Благовещенской горбольницы в течение полугода начисляют долги перед предприятием

Начиная с марта каждый месяц у дверей бухгалтерии Благовещенской городской больницы выстраивается очередь – сотрудники видят в своих расчётках долги перед предприятием и приходят за разъяснениями. Сумма долга у каждого своя – начиная от нескольких рублей, заканчивая десятками тысяч. По этому поводу коллектив учреждения готовит обращение в прокуратуру.

– В бухгалтерии нам объясняют, что произошел сбой системы, при этом устранить его не могут уже долгое время. Долг перед предприятием с каждым месяцем растет, при этом из-за долга мы не получаем аванс – по словам бухгалтеров, программа видит наши «долги» и блокирует выплату. Размер заработной платы в принципе нас устраивает, но ситуация, конечно, нам не нравится, – рассказали сотрудники Благовещенской городской больницы.

В областном минздраве нам объяснили, что проблема действительно связана со сбоем в программе 1 С:

– Из-за технического сбоя при работе с программой «1С: Зарплата и кадры» произошёл ряд ошибок. В настоящий момент проводится работа по их устранению и по проверке начисленной заработной платы за 2020 год по каждому сотруднику. Всё нарушения будут устранены, – рассказали нам в ведомстве.