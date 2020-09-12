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12сентября
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сегодня, 09:10 3

Сотрудникам Благовещенской горбольницы в течение полугода начисляют долги перед предприятием

Сотрудникам Благовещенской горбольницы в течение полугода начисляют долги перед предприятием
Фото: @pixabay

Начиная с марта каждый месяц у дверей бухгалтерии Благовещенской городской больницы выстраивается очередь – сотрудники видят в своих расчётках долги перед предприятием и приходят за разъяснениями. Сумма долга у каждого своя – начиная от нескольких рублей, заканчивая десятками тысяч. По этому поводу коллектив учреждения готовит обращение в прокуратуру.

– В бухгалтерии нам объясняют, что произошел сбой системы, при этом устранить его не могут уже долгое время. Долг перед предприятием с каждым месяцем растет, при этом из-за долга мы не получаем аванс – по словам бухгалтеров, программа видит наши «долги» и блокирует выплату. Размер заработной платы в принципе нас устраивает, но ситуация, конечно, нам не нравится, – рассказали сотрудники Благовещенской городской больницы.

В областном минздраве нам объяснили, что проблема действительно связана со сбоем в программе 1 С:

– Из-за технического сбоя при работе с программой «1С: Зарплата и кадры» произошёл ряд ошибок. В настоящий момент проводится работа по их устранению и по проверке начисленной заработной платы за 2020 год по каждому сотруднику. Всё нарушения будут устранены, – рассказали нам в ведомстве.

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#медицина

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Комментарии
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  • NikaK

    NikaK
    2 часа назад

    Криворукие бухгалтера или программисты?

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    с марта? это уже не ошибка. константа

  • Кроненберг

    Кроненберг
    57 минут назад

    однако американские хакеры виноваты

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