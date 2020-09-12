Гороскоп на 12 сентября: у Львов разгрузочный день, а у Рыб дефицит признания и понимания

Восход Солнца: 06:01

Заход Солнца: 18:50

Солнце в Деве.

Овен. Критический день, связaнный с обманом, болезнью и обидой, неблагоприятный день для любых дел. У женщин-Овнов вероятны проблемы со здоровьем или осложнения с ближним окружением. Любовь к успеху и аплодисментам и недовольство окружением приведут к нервному срыву или к неконтролируемому всплеску эмоций. Вероятно, мужчинам-Овнам целый день придётся разрываться между служебным долгом и личными делами, пытаясь уладить все проблемы одновременно. Сегодняшнее перенапряжение может отрицательно сказаться на вашем самочувствии. Критический день. Недостаток энергии может оказаться разрушительным для Овнов. Вероятны проявления несдержанности, категоричности в высказываниях, конфликтов с окружающими. Звёзды советуют вам обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья своих близких. Исключите физические нагрузки, рискованные предприятия, работу с электроприборами — велика вероятность травмы.

Телец. Если вам захочется сойти с ума, сходите на здоровье, только подберите себе компанию искренних людей. Сегодня вполне вероятны неприятности или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Будьте внимательны к питанию: переедание в эти дни вам сильноповредит.

Близнецы. Вас ждёт уверенность в своих силах. Многие получат повышение или интересные деловые предложения, признания в любви. Этот день может показаться вам нелегким. Не концентрируйтесь на своих проблемах. Обратите внимание на окружающих васлюдей — вероятно, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность упрочить отношения с ними. Постарайтесь найти компромисс — и все уладится. Сегодня не исключены небольшие проблемы со здоровьем.

Рак. Сегодня вас подстерегают неудачи в личной жизни. Не нужно чрезмерно концентрироваться на интимных проблемах. Полезнее заняться индивидуальным трудом, любимым делом. Творческое отношениек выбранному делу хотя бы отчасти компенсирует неприятные личные переживания. Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в любых делах. Избыток энергии может оказаться разрушительным: вероятны ссоры с друзьями или семейные конфликты. Умейте выслушать собеседника, постарайтесь удержать эмоции в привычном русле.

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Лев. Сегодня у вас опять разгрузочный день. Не спешите избавляться от вкусных продуктов — для начала освободитесь от негативных мыслей. Противоречивый день. Деловые предложения, заманчивые обещания, перспективы легких заработков могут привести к крупным финансовым потерям. Не доверяйте партнерам, не прислушивайтесь к советам коллег — положитесь на интуицию и здравый смысл. Будьте внимательны к своим любимым.

Дева. Напряжённый день, который может принести бремя новых хлопот или обязанностей. Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для вас кадровым перестановкам. Возможен конфликт с руководством. Во избежание активного противостояния проявите максимум терпения и такта. Помните о своем царском достоинстве и не срывайтесь на крик. Вечером вероятны конфликты с незнакомыми людьми, пожар или столкновение с недругом. Благоприятный день, который позволит вам проявить свои способности в самых различных областях. Усилятся интуиция и дар предвидения, активизируется общественная деятельность. Сегодня необходимо исключить алкогольные напитки, придерживайтесь здорового образа жизни.Общение с детьми, подвижные игры принесут радость.

Весы. Держать себя в руках нелегко: день приносит много противоречивых эмоций. К тому же появляются идеи, которые хочется немедленно реализовать. Осторожнее с реализацией цели, положение может оказаться не очень удобным для старта проекта. В таком случае звёзды советуют вам просто немного подождать!

Скорпион. Сегодня вам не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, даже если на работе вы заключили выгодную сделку. Возможно, что у вас появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры, однако говорить о своих замыслах не следует, так как это может привлечь к вам внимание недоброжелателей. Следите за приметами — сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

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Стрелец. Благоприятный день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения менять тактику и лавировать между «нельзя» и «очень хочется». Никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Женщинам-Стрельцам следует остерегаться новых увлечений и знакомств. Они приведут к усталости, обиде или разочарованию. Благодаря общительности и деловой активности мужчины-Стрельцы могут получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте, однако звезды предупреждают, что добиться высоких результатов будет не так просто, как кажется. Знайте во всем меру, не переедайте и не танцуйте до восхода солнца. Иначе энергетические потери будут слишком большими, а дискомфорт станет явным уже утром.

Козерог. Сейчас все ваши помыслы связаны с финансовой сферой, а основная задача состоит в том, чтобы заработать необходимую вам сумму денег. У вас появится повод для радости, начнет приносить доход проект, которым вы занимались уже очень давно.

Водолей. Критический день. Возможно, вы почувствуете сильное напряжение в связи с преодолением сложных препятствий на работе и дома. От назойливого желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться. Не проводите сложных финансовых операций, не одалживайте денег. Ищите поддержку у старых друзей. Заканчивается период испытаний. Ваши действия могут принести ощутимый положительный результат. Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее. Стоит ожидать успеха во всех начинаниях. Этот день лучше провести на даче, благоприятна физическая активность.

Рыбы. Вы можете ощутить дефицит признания и понимания, оказаться во власти негативных эмоций, зависти, ревности. Благоприятный день, открывающий новые перспективы, корректировки намеченных планов, получение нового места или смену основного источника заработка. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных лиц, покровителей. Во второй половине дня вероятно ухудшение самочувствия.

Астролог: Вальдемар Небоходцев