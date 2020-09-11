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11сентября
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сегодня, 19:08 3

Ученица школы №16 Благовещенска сдала положительный тест на коронавирус

Ученица школы №16 Благовещенска сдала положительный тест на коронавирус
Фото: unsplash.com

В одном из классов благовещенской школы №16 ученица сдала положительный тест на коронавирус. Родителям одноклассников девочки сказали, что пока весь класс будет на дистанционном обучении и к ученикам придут брать анализы.

— Сейчас учитель прислала информацию, что у нас в классе у ученицы ковид. Нас до 18 числа на дистанционку посадили. Сегодня всем сидеть дома, придут детям брать мазки, — написала мама одного из учеников 16 школы в одной из городских группе в вотсапе.

По словам родительницы, девочка была в контакте с больным коронавирусом еще 28 августа.

— Анализ у нее взяли в первых числах сентября. 5 числа пришёл положительный результат. И она сразу села на самоизоляцию. А сегодня учитель написала, сидим дома, придут мазки брать, — говорит женщина.

На момент выхода материала официально эти сообщения не подтвердили. Ответ на запрос редакции не предоставили ни в минздраве, ни в роспотребнадзоре Амурской области.

По информации оперативного штаба, который сегодня прошёл в правительстве области, на прошедшей неделе всего был зарегистрирован 221 случай (на прошлой 205).Интенсивность распространения COVID-2019 увеличилась на 7 процентов. С нарастающим итогом зарегистрировано 3 731 случай, показатель заболеваемости составляет 472,25 на 100 тысяч населения.

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#коронавирус #дети #школа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    14 минут назад

    школы надо закрывать-не дай бог дети заболеют

  • Бледный король

    Бледный король
    8 минут назад

    тебя, болезный надо закрывать. В дурку и надолго.

  • Aleeexey

    Aleeexey
    3 минуты назад

    Гламур-инфо как всегда - новость высосана из пальца! Официально не подтвердили, а новость на слухах надо в эфир пустить!

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