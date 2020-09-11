К октябрю в Приамурье доставят почти 240 тысяч тонн угля

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В Амурской области продолжается подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону 2020-2021 года. Поставки энергетического угля ведутся в соответствии с разработанными министерством ЖКХ Амурской области графиками.

Основным поставщиком топлива выступает компания «Русский Уголь» (входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева), осуществляющая отгрузку бурого угля с добывающих предприятий Амурской области и Красноярского края.

Для нового отопительного сезона к 1 октября 2020 года запланировано поставить 240 тысяч тонн бурого энергетического угля с предприятий АО «Амуруголь».

— В настоящий момент отгружено более 70% от плана. К установленному сроку поставки твердого топлива будут выполнены в полном объёме несмотря на сложную погодную обстановку в регионе из-за обильных дождей, — сообщили в компании «Русский Уголь».

К 1 октября текущего года для нужд Амурской области также запланировано поставить 39 тысяч тонн красноярского бурого энергетического угля.

— Сейчас уже отгружено 73% от запланированного к поставке красноярского твердого топлива, и к установленному сроку эти поставки также будут выполнены в полном объеме, — пояснил представитель «Русского Угля».

Он также отметил, что отгрузки угля на условиях самовывоза с разрезов Амурской области производятся со строгим соблюдением мер защиты персонала и покупателей от коронавирусной инфекции.

Бурый энергетический уголь добывается в Амурской области открытым способом на разрезах Ерковецкий и Северо-Восточный.