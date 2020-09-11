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11сентября
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сегодня, 18:26 0

11 сентября в Приамурье произошли две серьезных аварии

11 сентября в Приамурье произошли две серьезных аварии
Фото: @kriminal.blg

Сегодня на трассах Амурской области случилось два жестких ДТП. Около полудня на участке 11-го километра автодороги Благовещенск-Гомелевка столкнулись ГАЗ и УАЗ. Два человека получили травмы, сейчас полицейские устанавливают подробности ДТП.

Еще одна авария произошла в районе села Ровное. Сейчас там работают экипаж ДПС, а также скорая помощь. Уже известно, что есть пострадавшие.

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#дороги #ДТП #происшествия

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