сегодня, 18:26 0
11 сентября в Приамурье произошли две серьезных аварии
Фото: @kriminal.blg
Сегодня на трассах Амурской области случилось два жестких ДТП. Около полудня на участке 11-го километра автодороги Благовещенск-Гомелевка столкнулись ГАЗ и УАЗ. Два человека получили травмы, сейчас полицейские устанавливают подробности ДТП.
Еще одна авария произошла в районе села Ровное. Сейчас там работают экипаж ДПС, а также скорая помощь. Уже известно, что есть пострадавшие.
Просмотров всего: 525
Прислать новости 8 914 594 66 25