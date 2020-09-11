Многодетные семьи Приамурья переедут в новое жильё

В трехлетний срок планируется предоставить всем многодетным семьям, которые сейчас стоят в очереди на улучшение жилищных условий, социальную выплату. Право на получение социальной выплаты для покупки жилья имеют многодетные семьи, имеющие 6 и более детей и состоящие на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В 2020 году на реализацию программы из областного бюджета выделено 81,3 миллиона рублей. Это позволит улучшить жилищные условия почти 30 многодетным семьям в этом году.

Тесно больше не будет

Супруги Александр и Елена Емец приобрели новое просторное жильё в марте этого года. В семье семеро детей, младшему 6 месяцев, старшему — 18 лет.

— Мы узнали, что сертификат нам дадут уже в этом году, когда родился младший Савелий, — рассказывает многодетная мама. — Раньше мы жили в Анновке, в районе, всей семьей на сорока квадратах.

Сейчас у семьи большой просторный дом в Ивановке —123 квадрата, дом разделен на две половины, в каждой свой санузел.

— Будет и где дочке жить, когда закончит учёбу, — говорит Елена Емец.

Самый старший сын сейчас служит в Уссурийске, а после службы хочет вернуться в Анновку. Там старый дом семьи пока пустует. Но и Елене и Александру в районном центре нравится намного больше. В Ивановке интересней возможности для развития детей и работу найти намного проще, в селе у Елены работы не было совсем.

Кому дадут новое жильё

Право на получение социальной выплаты имеют многодетные семьи, которые живут в Приамурье и имеют 6 и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак). Для получения выплаты второй обязательный пункт — признание семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий органами местного самоуправления по месту жительства (Законом Амурской области от 01.09.2005 № 38-ОЗ «О жилищной политике в Амурской области»).

Социальную выплату на улучшение жилищных условий многодетные семьи получают в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области» государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области».

Сколько таких семей в муниципалитетах уточняется каждый год — дети рождаются, семьи становятся больше. В этом году информацию о семьях будут уточнять до 31 декабря, чтобы уже с начала 2021 года сформировать список претендующих на получение социальной выплаты семей. Его формируют до 20 января в хронологической последовательности по дате постановки на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях. Получить помощь вне очереди могут только семьи, которые лишились своего жилья в результате ЧС или пожара и имеющие 9 и более детей в возрасте до 18 лет.

Без многолетних очередей

В Приамурье уже 53 семьи в период с 2010 по 2019 годы получили социальные выплаты на покупку нового жилья. Из областного бюджета на эти цели выделили более 127 миллионов рублей. В этом году на реализацию программы выделено 80 миллионов.

— Была поставлена губернатором задача просчитать всю потребность и в ближайшей перспективе трёхлетнего периода полностью закрыть очередь по семьям, которые состоят на учете как нуждающиеся, имеющие 6 и более детей, — прокомментировала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева. — По состоянию на начало 2020 года в сводном списке состояло 57 семей. Половина из них получит сертификаты до конца текущего года.

По данным министерства, на сегодняшний день 16 семьям из этого списка уже выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты. Воспользоваться ими нужно в течение шести месяцев с момента выдачи. 5 семей выплату уже получили и смогли переехать в большое просторное жилье.

Размер социальной выплаты для каждой многодетной семьи рассчитывают индивидуально. Тут имеет значение, и, сколько человек в семье, и какое жилье она имеет на данный момент.

После получения свидетельства семья самостоятельно принимает решение, как воспользоваться соцвыплатой – приобрести квартиру или индивидуальный жилой дом, заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома. Главное требование — чтобы при покупке новое семейное гнездышко было оформлено в долевую собственность всех членов многодетной семьи.