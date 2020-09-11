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11сентября
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сегодня, 17:54 0

В Норском заповеднике увеличилось количество лосей

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В Норском заповеднике увеличилось количество лосей
Фото: @tim0n050

В Норском заповеднике, расположенном в Селемджинском районе Амурской области выросла популяция лосей. Кроме этого, животные совершенно перестали бояться людей.

«Увеличение полезного антропогенного воздействия на окружающую среду, а в частности — природоохранные мероприятия сыграли огромную роль в восстановлении популяции лося в Норском заповеднике, после систематического, продолжительного прессинга. Результат долгой и кропотливой работы сотрудников заповедника можем наблюдать уже сегодня», написал в своём инстаграм-аккаунте Тимофей Мудрак, директор Норского заповедника.

По словам Тимофея Николаевича, теперь лоси не только не боятся людей, но ещё и с удовольствием позируют на камеру.

«Мало того, что лось не реагирует на проходящие мимо моторные лодки с людьми, так ещё уверенно позирует. Численность бурундинской популяции лося в значительной степени выросла. В настоящий момент мы видим положительную тенденцию роста популяции. В перспективе рассматриваем вопрос о возможности введения туристического водного маршрута по реке Бурунда Норского заповедника», — добавил директор учреждения.

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#животные #карточки #природа

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