В Норском заповеднике увеличилось количество лосей

«Увеличение полезного антропогенного воздействия на окружающую среду, а в частности — природоохранные мероприятия сыграли огромную роль в восстановлении популяции лося в Норском заповеднике, после систематического, продолжительного прессинга. Результат долгой и кропотливой работы сотрудников заповедника можем наблюдать уже сегодня», написал в своём инстаграм-аккаунте Тимофей Мудрак, директор Норского заповедника.

По словам Тимофея Николаевича, теперь лоси не только не боятся людей, но ещё и с удовольствием позируют на камеру.

«Мало того, что лось не реагирует на проходящие мимо моторные лодки с людьми, так ещё уверенно позирует. Численность бурундинской популяции лося в значительной степени выросла. В настоящий момент мы видим положительную тенденцию роста популяции. В перспективе рассматриваем вопрос о возможности введения туристического водного маршрута по реке Бурунда Норского заповедника», — добавил директор учреждения.