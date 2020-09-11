Амурчане взяли «сельских ипотек» на 618 миллионов рублей

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В рамках программы комплексного развития сельских территорий за получением «Сельской ипотеки» в банк обратились 1350 амурчан.

По информации портала областного правительства, всего рассмотрено 1187 заявок о предоставлении льготного ипотечного кредита, одобрено 436 заявок, выдано 244 льготных ипотечных кредита, объём выданных кредитов составляет 618,843 миллионов рублей.

На реализацию программы льготной сельской ипотеки в этом году выделили 1 миллиард рублей. Программа оказалась очень востребована и Минсельхоз России выделил дополнительные средства на её реализацию в объёме 500 миллионов рублей. Это позволит улучшить жилищные условия дополнительно более чем для 20 тысяч российских семей.

Главное условие сельской ипотеки — она должна быть потрачена на жилплощадь: квартиру, дом, земельный участок. Строить и приобретать жильё можно в сельских поселениях, объединённых общей территорией в границах муниципального района. Кроме сельских поселений, в состав сельских агломераций области включены малые города и посёлки городского типа: Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево, Ерофей Павлович.

Заёмщику необходимо оплатить за счёт собственных средств 10 и более процентов стоимости жилого помещения. Срок кредитования составляет не более 25 лет. При этом, заёмщиком по этой программе может быть кто угодно. Требований к семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет.

Первым регионом в стране, где выдали «Сельскую ипотеку» стало Приамурье. Её получатели — жители Константиновского района, которые благодаря льготному кредиту приобрели жильё в селе Чигири Благовещенского района.