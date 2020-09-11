В Шимановске начало отопительного сезона оказалось под угрозой срыва

После проверки прокуратурой котельной «Центарльная» было выявлено отсутствие необходимого запаса топлива, которое должно быть к началу отопительного сезона. Теплоснабжающую организацию обязали завезти в котельную 12 тысяч тонн угля.

Сегодня прокуратура Шимановского района провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и готовности объектов к предстоящему отопительному сезону.





В ходе проверки было установлено, что в котельной «Центральная» не было необходимого запаса топлива, что могло привести к срыву отопительного сезона, сообщается в официальном Инстаграме амурской прокуратуры.

Котельная обеспечивает теплоснабжением более 97 потребителей, отапливает около 300 многоквартирных домов, социальные объекты.







По результатам проверки прокурор Шимановского района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать теплоснабжающую организацию ЗАО «Холдинг» обеспечить наличие общего нормативного запаса угля не менее 12 тысяч тонн к началу отопительного сезона.