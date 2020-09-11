С понедельника Благовещенск останется без горячей воды

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Энергетики проведут осенние гидравлические испытания с 14 по 18 сентября. В это время горячее водоснабжение будет отсутствовать во всех районах города.

Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент испытаний пройдет 15 сентября — магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация». С 16 сентября внутри станции необходимо выполнить ремонтные работы, которые возможно произвести только при полной остановке магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ. На выполнение этих работ отведено 3 дня.

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#жизнь #ЖКХ

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