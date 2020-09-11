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11сентября
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сегодня, 16:45 6

С понедельника Благовещенск останется без горячей воды

С понедельника Благовещенск останется без горячей воды
Фото: https://pixabay.com/

Энергетики проведут осенние гидравлические испытания с 14 по 18 сентября. В это время горячее водоснабжение будет отсутствовать во всех районах города.

Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент испытаний пройдет 15 сентября — магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация».

С 16 сентября внутри станции необходимо выполнить ремонтные работы, которые возможно произвести только при полной остановке магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ. На выполнение этих работ отведено 3 дня.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    приятное известие после выборов

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Да пофиг,её и так нет...

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    А в пятницу напишут на АИ что горячая вода вернется не ко всем.... и будем мы с надеждой ждать,и в списки заглядывать, кто этот невезучий

  • Разнящий

    Разнящий
    36 минут назад

    Кроненберг - Какие ещё выборы в АО?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    23 минуты назад

    так довыборы в Заксобрание и в Гордуму

  • Karasik

    Karasik
    16 минут назад

    С ПОНЕДЕЛЬНИКА БЛАГОВЕЩЕНСК ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

    ну останется и останется.

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