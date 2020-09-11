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11сентября
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сегодня, 16:40 0

В Амурской области выявили 31 случай заражения коронавирусом

В Амурской области выявили 31 случай заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в Приамурье лабораторно подтвержден 31 случай заражения COVID-19. Наибольшее число заболевших – в областном центре.

В Благовещенске зарегистрировали 22 больных, в Шимановске – 5, в Белогорске – 2, в селах Верхний Уртуй и Тамбовка – по одному человеку. Суточный темп прироста составил 0,8 %.

Таким образом, по состоянию на 11 сентября с нарастающим итогом в Амурской области выявлен 3 731 случай новой коронавирусной инфекции.

Около 51 % заболевших переносят вирус в форме пневмонии, более 42 % – ОРВИ и 6,8 % – бессимптомно. Специалисты отмечают увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора, больше всего заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – это около 40 процентов об общего количества.

2 453 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

Количество погибших от COVID-19 составляет 48 человек. Из них 67 % – люди старше 65 лет.

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#коронавирус #здоровье

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