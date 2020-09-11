Амурчане могут выбрать «Народного участкового»

11 сентября стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Он проводится МВД России ежегодно. Этот конкурс должен повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции, сообщают в пресс-службе УМВД по Амурской области.

В конкурсе «Народный участковый» могут принять участие сотрудники ОВД в должности участковых со стражем работы от 3 лет без наложенных дисциплинарных взысканий.

Первый этап конкурса – региональный. В этом туре примут участие лучшие представители участковых со всех городов, районов и сёл Приамурья. Второй этап пройдет 7-16 октября. В нём будут определять лучшего из победителей первого этапа. Отобранный сотрудник полиции представит Амурскую область на Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый» - с 1 по 10 ноября.

В рамках первых двух этапов лучшего участкового выбирают жители Приамурья путём онлайн-голосования на официальном ведомственном сайте УМВД России по Амурской области. Все желающие могут ознакомиться с анкетами и мультимедиа-материалами о участниках первого этапа конкурса.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного.