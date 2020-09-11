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11сентября
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сегодня, 16:02 0

Ремонт на трассе Благовещенск – Гомелевка подходит к концу

Ремонт на трассе Благовещенск – Гомелевка подходит к концу
Фото: mintrans.amurobl.ru

Региональная автомобильная дорога Благовещенск – Гомелевка на участке с 89 по 92 километр отремонтирована на 95%. Трассу приводят в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают в пресс-службе Правительства области

– Обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов «жизненного цикла» – задача, поставленная Президентом России. В одном контракте ремонт участка, а также последующее содержание данного участка в течение 3 лет. Таким образом, ответственность за состояние дорог при содержании будет делегирована организации, выполнившей ремонт, это положительно скажется на качестве дорог, – рассказал руководитель регионального минтранса Александр Зеленин.

На сегодняшний день проведены демонтажные работы, выравнивание фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство откосной части и асфальтобетонного покрытия. Осталось установить дорожные знаки и нанесение разметки. Работы планируют завершить раньше срока – к концу сентября.

– На данном участке есть несколько особенностей: во-первых, это применение новых технологий – холодная регенерация асфальтобетонного покрытия. Качество покрытия достигается благодаря большому содержанию битумного вяжущего, а также малой величине остаточной пористости в уплотненном состоянии. А шероховатость покрытия при сцеплении дорожного покрытия с колесами, способствует повышению безопасности движения транспортных средств на высоких скоростях, – рассказал заместитель начальника ГКУ «Амурупрадор» по содержанию и ремонту автомобильных дорог Константин Половайкин.

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#дороги

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