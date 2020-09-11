ЕДДС за время реагирования служб не в ответе: Алексей Венглинский ответил Михаилу Пивню

Вчера, 10 сентября Амур.инфо опубликовало историю главы Мазановского района Михаила Пивня. У себя в социальных сетях он поведал, как будучи в Благовещенске позвонил в ЕДДС, обнаружив у подъезда пьяного человека, а в итоге был обвинён в ложном вызове. Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский не оставил историю без внимания.

— С большим интересом прочитал пост в инстаграмме. Между тем, для внесения ясности, считаю необходимым его дополнить. Операторы Системы-112 принимают звонки, фиксируют их, направляют их в экстренные службы «01», «02», «03», оказывают населению консультативную помощь, определяют по геолокации координаты, потерявшихся в природной среде звонящих и просящих помощи граждан, что значительно упрощает поиск спасателям, отвечают за своевременность приема, обработки и передачи обращений граждан до соответствующих экстренных служб. Время, которое отводится на вышеперечисленные функции, строго регламентировано, и фиксируется системой, так же, как и записываются звонки обращающихся граждан, — рассказал Алексей Викторович.

При этом, звонок от Михаила Пивня поступил в 17 часов 11 минут 09.09.2020г. В 17 часов 20 минут всю информацию направили на пульт диспетчера «03» Благовещенска. В 17 часов 22 минуты 38 секунд диспетчером скорой помощи заявка была взята в работу. Таким образом, с момента снятия трубки, получение от абонента информации, его ответов на уточняющие вопросы оператора, заполнение необходимых форм и передачи в службу «03» прошло около 9 минут. Вопросы реагирования экстренных служб не входят в компетенцию службы 112 и находятся на контроле руководителей данных служб.