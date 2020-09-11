В Приамурье солнечно и без осадков: погода на 12 сентября

По области также погода будет ясная или немного облачная, без осадков. Ночью и утром туман, дымка. Ветер слабый, восточный и юго-восточный. Ночью температура воздуха +5°С…+10 °С, местами по северу около 0 °С, днём тепло, +20°С…+25 °С.

В Белогорске и Свободном завтра днем ясно, воздух прогреется до +21°С…+22°С, скорость южного ветра до 7 метров в секунду.

В Шимановске ясно, днем столбик термометра покажет +23°С. Ветер юго-западный и южный до 8 метров в секунду.

В Райчихинске, Завитинске и Архаре ясно. Днем воздух прогреется до +21°С. Ветер восточный и юго-восточный слабый.

В Тынде завтра ясно, без осадков. Температура днем до +22°С. Порывы юго-западного ветра до 11 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков, температура воздуха +16…+24°С, южный ветер до 7 метров в секунду.

В Зее ясно, температура днем +14…+23°С. Ветер южный, восточный и юго-восточный 4-5 метров в секунду, сообщает Gismeteo.