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11сентября
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сегодня, 15:55 0

Благовещенцев приглашают поработать на переписи населения

Благовещенцев приглашают поработать на переписи населения
Фото: pixabay.com

Амурстат открывает подбор персонала. Для проведения переписи населения в Благовещенске потребуется около 500 временных работников. С каждым из них организация заключит гражданско-правовые договоры, сообщает пресс-служба администрации города.

Трудовая деятельность переписчиков будет проходить по разным направлениям. Так с 14 марта по 15 мая за дело примутся контроллеры полевого уровня – их количество составит 70 человек, а с 1 по 30 апреля понадобятся переписчики счетных участков – 420 человек.

В переписной кампании может участвовать любой гражданин России старше 18 лет, успешно прошедший специальное обучение.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в Амурстат по адресу: улица Кузнечная, 23 кабинет 104, телефон: 598-680 с 9.00 до 15.00.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года.

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#работа

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