Главное «За неделю!»: незачисленный студент физкультурного колледжа, митинг жителей дома на Зейской и новые «черные дыры» на дорогах и во дворах

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

Волна интернет-поддержки была выражена молодому амурчанину, которого зовут Алексей Давлетов. Юного спортсмена из детского дома не зачислили в физкультурный колледж. Итоговая комиссия, проанализировав видеозапись вступительных экзаменов, подтвердила: юноша не справился с нормативами. Нарушений в проведении приемной кампании не было.

Также сообщается, что молодой человек стал студентом другого среднего учебного заведение, но тем не менее, стремление Алексея к спорту не оставили без внимания. На весь ближайший год парень стал воспитанником спортивной школы №7 Благовещенска, где его спортивные навыки подтянут. По словам молодого человека, он планирует попробовать свои силы уже в следующем году. Ну что ж, Алексей, желаем и удачи. И помни, мы с тобой!

Ну вот если случаи как с Алексеем можно решить при помощи интернет-огласки, то ради чего-то приходится и на улицу выходить. На днях жители дома номер 295 по улице Зейской вышли на митинг. Всему виной — облицовочная плитка с фасада здания, которая за последние четыре года обрушивается уже в третий раз. До 19 сентября текущего года министр ЖКХ дал распоряжение фонду капитального ремонта организовать проведение конкурентной процедуры по выбору подрядной организации для выполнения ремонтных работ. Жителям дома мы желаем терпения, а фонду капремонта — хорошего и надежного подрядчика.

Кстати, у нашей редакции есть мнение по поводу падающих кирпичей. Точнее, куда они летят. Скорее всего где-то под городом образовалась огромная чёрная дыра. Несколько её «порталов» вновь появились в разных частях города. И пока рабочие принялись все эти дыры закрывать, мы рекомендуем вам держаться от них подальше. Ну а то мало ли, что там. Вспоминать действия сериала «Очень странные дела» если и хочется, то переносить на современные реалии — нет. И так проблем хватает.

Ну что ж, а теперь коротко о других новостях:

— В Михайловском районе нашлась 81-летняя пенсионерка, которая ушла за грибами. С ней, слава богу, всё хорошо!

— В Благовещенске завершили подготовку к пожароопасному периоду.

— Более 160 тысяч амурчан привились от гриппа.

— Неделя кинопоказов «Амурской осени» начнётся с 14 сентября.

Ну и под конец — позитивная новость. В Министерстве труда предложили последний день 2020 года сделать выходным, а новогодние каникулы продлить с 1 по 10 января. Да уж, наверняка, многие могут расстроиться, ведь они так хотели в конце рабочего дня, 31 декабря, ровно как 21 год назад повторить фразу: «Всё, я устал, я ухожу»... и удалиться в закат, под музыку из «Иронии судьбы» и лёгким мандариновым амбре. Возможно, это была только моя идея, но, согласитесь, прикольно?! Ладно, так или иначе, что касается выходного в последний день 2020-го пока загадывать рано, известно лишь точно то, что дайджест на Амур.Инфо стал регулярным. Нам это нравится. Надеемся, вам тоже. Увидимся в новых выпусках, конечно же — с новыми новостями. Кстати, у нас ещё появился аккаунт амуринфо.тв, там много интересного и НЕновостного контента, так что залетайте. Ну а свежие новости, как всегда, смотрите на сайте Амур.инфо. До новых встреч. Пока!