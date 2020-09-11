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11сентября
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сегодня, 15:18 3

Благовещенцам простят пени по коммуналке

Благовещенцам простят пени по коммуналке
Фото: pixabay.com

Расчетно-кассовый центр в сентябре запустил разовую акцию, благовещенцам решили простить пени, сообщили на официальном сайте центра.

— Условия простые: необходимо заплатить всю сумму задолженности, указанную в квитанции по коммунальным платежам, до 30 сентября 2020 года. Дальше специалисты Благ - РКЦ увидят погашенный долг и пени спишутся автоматически. Единственное условие! Акция не распространяется на пени, взысканные в судебном порядке. И главное – акция носит разовый характер, — уточнила генеральный директор РКЦ Татьяна Ревина.

Как рассказали в расчетно-кассовом центре по всем предоставляемым услугам долг горожан составляет 985 миллионов рублей, 370 миллионов на них начислено пени. Также специалисты напомнили, что мораторий на начисление пени введен только с 1 апреля, до этого времени пеня начислялась, все имеющиеся долги остались неизменными.

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    58 минут назад

    эти из горла выгрызут последние деньги

  • хаййп

    хаййп
    54 минуты назад

    Хорошо они на пенях зарабатывают.. Бызнэс просто бызнэс

  • хаййп

    хаййп
    52 минуты назад

    Скоро коммуналка подорожает?

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