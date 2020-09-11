Благовещенцам простят пени по коммуналке

— Условия простые: необходимо заплатить всю сумму задолженности, указанную в квитанции по коммунальным платежам, до 30 сентября 2020 года. Дальше специалисты Благ - РКЦ увидят погашенный долг и пени спишутся автоматически. Единственное условие! Акция не распространяется на пени, взысканные в судебном порядке. И главное – акция носит разовый характер, — уточнила генеральный директор РКЦ Татьяна Ревина.

Как рассказали в расчетно-кассовом центре по всем предоставляемым услугам долг горожан составляет 985 миллионов рублей, 370 миллионов на них начислено пени. Также специалисты напомнили, что мораторий на начисление пени введен только с 1 апреля, до этого времени пеня начислялась, все имеющиеся долги остались неизменными.