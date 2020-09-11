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11сентября
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сегодня, 16:17 0

Семьи погибших во время тайфуна «Майсак» в Приморье получат по 300 тысяч

Семьи погибших во время тайфуна «Майсак» в Приморье получат по 300 тысяч
Фото: pixabay.com

Семьям погибших во время прохождения тайфуна «Майсак» в Приморье выплатят по 300 тысяч рублей.

На выплаты могут рассчитывать официальные супруги и родителям погибших. Также компенсация предусмотрена для несовершеннолетних, детей-инвалидов и студентов на очном обучении, пишет vostokmedia.com.

Эта выплата — единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей на семью.

Во время прохождения тайфуна «Майсак» 3 сентября в Приморье погибло три человека. Одного из погибших придавило деревом, двое моряков пропали в шторм.

Тайфун принёс в край очень сильный ветер. Синоптики говорят, что в последний раз такие порывы во Владивостоке наблюдались в 1969 году. Стихия обрушила в приморской столице больше 700 деревьев, побила множество машин.

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#природа

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