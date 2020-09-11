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11сентября
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сегодня, 14:53 2

Женщину из Сковородина обязали заплатить чужие долги

Женщину из Сковородина обязали заплатить чужие долги
Фото: pixabay.com

В Сковородине женщине уже 1,5 года приходят счета на оплату долгов незнакомцев. На её страничке в «Госуслугах» общая задолженность превысила семь миллионов рублей.

«Должница» Олеся Новосёлова утверждает, что у неё нет никаких кредитов и ипотек.

— Я многократно обращалась в службу поддержки на портале «Госуслуг». Сумма задолженности изо дня в день меняется, то в большую, то в меньшую сторону, но при этом я не предпринимаю никаких действий. У меня есть обязательства, но далеко не такая огромная сумма. Однако их на моей странице нет, и я оплачиваю свои долги напрямую, — рассказала пострадавшая амурчанка.

Женщина обращалась за помощью в прокуратуру не только Сковородинского района и Амурской области, но и даже в Генпрокуратуру РФ. Она писала письма в аппарат полномоченного представителя президента РФ в ДФО. Также обращения направлялись в федеральную службу приставов и ОМВД России, и даже в Минцифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

— В некоторых письмах, я считаю, была просто отписка. В других — обвиняют службу судебных приставов по Амурской области в бездействии. Я много раз просила исправить допущенную техошибку ССП и портала «Госуслуг», но ничего так и не изменилось. Сейчас я готовлю иск в суд по факту халатного отношения ССП, — рассказала Олеся.

Женщина даже обращалась в налоговую службу и просила изменить ИНН. Однако, получила отказ. В отчаянии амурчанка направила письмо на имя президента РФ. Она утверждает, что из-за ложного долга на её имущество наложили запрет на сделки. А её страница на портале «Госуслуг» является открытой и любой человек может увидеть задолженность. А это мешает в трудоустройстве.

В федеральной налоговой службе России по Амурской области сообщили, что работают над официальным ответом для амурчанки. Управление подробно опишет, что делать женщине в такой ситуации и как ей смогут помочь.

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#жизнь #налоги #Сковородино

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    А потом в инстаграмах спрашивают, почему это народ не любит чиновников. Вот поэтому. Фиг кто поможет. Ответы они готовят, писульки строчат. Бюрократы. Сами взяли и решили в своих ведомствах в своих базах данных. Издеваются над женщиной. Впору вводить уголовную ответственность за такую волокиту.

  • Pooss

    Pooss
    25 минут назад

    Был в такой же ситуации,только с автомобилем у старого хозяина авто, был арест на все его имущество а арестовали у меня 2 года все хождения по прокуратурам, судебным приставам не дали результата. Решили проблему только через суд а так чиновникам нет дела до нас, это не его проблема а мы страдаем и мучаемся.

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