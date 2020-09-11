Предпринимателям Дальнего Востока и Арктики помогают развивать бизнес онлайн

Для бизнесменов Дальнего Востока и Арктики создали программу поддержки. Своё дело им предлагают перевести в онлайн-формат. Таким образом, уже 3 тысячи предпринимателей региона присоединились к проекту под названием «Развивай.рф».

На реализацию задуманного получили более 24 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.

Проект «Развивай.рф» реализует Фонд развития Дальнего Востока, ВЭБ.РФ и Mail.ru Group. Каждый участник может бесплатно создать онлайн-магазин в сети «ВКонтакте» и получить до 53 тысяч рублей на продвижение бизнеса в социальной сети.

— Получилось очень легко и просто создать интернет-магазин. Я воспользовалась средствами на его продвижение и уже получила первые отзывы от клиентов, — рассказала Юлия Шинкаренко, владелица салона тканей «Сезоны» из Хабаровска.

— Во время карантина нас, как и большинству предпринимателей, пришлось переформатировать оффлайн проекты в формат онлайн. И программа является очень классным инструментом поддержки малого и среднего предпринимательства, — поделилась на странице проекта Юлия Голобокова, основатель школы речи и выступлений «Микрофон» из Читы.

— Мы занимаемся плетеной мебелью. Наша продукция востребована в основном на юге, а производство у нас на севере, в Архангельске. Онлайн-магазин позволяет нам работать по всей России, а сейчас даже выходим на Европу, — написал Дмитрий Зайцев, владелец компании Pletenev из Архангельска.

На портале проекта «Онлайн.развивай.рф» всем желающим доступны обучающие ролики о переводе бизнеса в интернет-пространство, технологиях продаж в Сети, а также информация о мерах государственной поддержки. Для помощи предпринимателям организована круглосуточная поддержка пользователей.