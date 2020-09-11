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11сентября
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сегодня, 14:30 1

Амурчанам предлагают написать ИТ-диктант онлайн

Амурчанам предлагают написать ИТ-диктант онлайн
Фото: pixabay.com

ИТ-диктант — это онлайн-тест из 32 вопросов по информационным технологиям. Вопросы разделены по уровню сложности и категориям. Любой желающий сможет пройти тест в любое время с сегодняшнего вечера (18:00) и в течение 36 часов.

Всероссийская акция «ИТ-диктант» приурочена к 256 дню в году — это День программиста. Такая дата неслучайна. Число 256 = 2 в восьмой степени. А два, потому что в компьютере информация представлена двоичной системой исчисления.

Доступ к диктанту открывается в пятницу, 11 сентября, в полдень по московскому времени. У участников будет 36 часов. Пройти его можно на сайте ит-диктант.рф. На прохождение дается одна попытка, время ограничено — 1 час. После прохождения можно скачать электронный сертификат участника. На том же сайте ит-диктант.рф также можно посмотреть прошлогодние вопросы.

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#образование

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Это не диктант ! Это тест. Русский язык в отличие от некоторых других не приемлет отсебятины. Это в Лондоне резко различается язык низов и верхов. В Австрии и Германии куча своих словечек в каждом районе. Русский же язык одинаков и в Калининграде, и во Владике. Кроме того, русский язык - это язык межнационального общения. И если вы тест называете диктантом, то вносите дополнительные семантические трудности тем, кому и так не сладко.

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