Благовещенцев просят рассказать, каким должен быть Городской парк
Руководство Городского парка культуры и отдыха проводит онлайн-опрос среди жителей города. Благовещенцев просят рассказать, какие мероприятия и зоны отдыха необходимы парку. Кроме того, организаторы интересуются, как горожане могут помочь во время реконструкции парка.
Как сообщает городская администрация, реконструкция Городского парка пройдет в два этапа: в 2021 и 2022 годах. Сейчас идут подготовительные работы. В планах обновить колесо обозрения и установить новые аттракционы как для детей разных возрастов, так и экстремальные аттракционы для взрослых.
Напомним, недавно жителям города предложили определить будущий вид Первомайского парка.
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