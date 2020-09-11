Благовещенцев просят рассказать, каким должен быть Городской парк

Как сообщает городская администрация, реконструкция Городского парка пройдет в два этапа: в 2021 и 2022 годах. Сейчас идут подготовительные работы. В планах обновить колесо обозрения и установить новые аттракционы как для детей разных возрастов, так и экстремальные аттракционы для взрослых.

Напомним, недавно жителям города предложили определить будущий вид Первомайского парка.