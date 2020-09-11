Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 3

Благовещенцев просят рассказать, каким должен быть Городской парк

Благовещенцев просят рассказать, каким должен быть Городской парк

Руководство Городского парка культуры и отдыха проводит онлайн-опрос среди жителей города. Благовещенцев просят рассказать, какие мероприятия и зоны отдыха необходимы парку. Кроме того, организаторы интересуются, как горожане могут помочь во время реконструкции парка.

Как сообщает городская администрация, реконструкция Городского парка пройдет в два этапа: в 2021 и 2022 годах. Сейчас идут подготовительные работы. В планах обновить колесо обозрения и установить новые аттракционы как для детей разных возрастов, так и экстремальные аттракционы для взрослых.

Напомним, недавно жителям города предложили определить будущий вид Первомайского парка.

Просмотров всего: 185

#отдых

распечатать


Происшествия 9

Очередное ЧП в Горпарке: ребенок на аттракционе перевернулся вниз головой
В России и мире 1

31 декабря в этом году предложили сделать выходным днем
Общество 4

Благовещенский парк Дружбы просит помочь с черепицей для пагод
Культура 2

Пролог «Амурской осени»: вторая часть звёздного десанта прилетит в четверг
Комментарии
Показать все (3)
  • Сосочек

    Сосочек
    43 минуты назад

    Я думаю как в нормальных странах, куда едут туристы. А в нашем с 70-х уныние да и только. Позорный ГОРОДСКОЙ парк ))):

  • Кроненберг

    Кроненберг
    25 минут назад

    сама администрация придумать не в состоянии-хотят готовые проекты

  • Tуман

    Tуман
    13 минут назад

    Необходимо за счёт городского бюджета направить в длительную командировку в Калифорнию в Диснейленд Олега Гатаулловича и Рустама Робертовича. Пусть сами увидят, каким должен быть парк.

    Только Васю с ними отправлять не нужно. Не к месту он...

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь