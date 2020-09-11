Мэр Благовещенска на утреннем объезде: «АКС для города, а не город для АКС» (фото)

В пятницу, 11 сентября, мэр Благовещенска Олег Имамеев провёл выездное совещание с директором АКС Константином Куликовским. Побывали на двух важных участках: на канализационном коллекторе (пересечение улиц Кузнечной и Рабочей) и на участке тепловой сети (улица Пионерская, между Горького и Октябрьской).

Проблема с коллектором на пересечении улиц Кузнечной и Рабочей появилась в июле. После детального осмотра специалисты решили, что нужен капитальный ремонт. До 31 августа закупили все необходимые материалы. Сейчас коллектор работает, но, чтобы начать ремонтные работы, его остановят. Для обслуживания горожан в сентябре временно установят два насоса и «сварят» 435 метров труб для водоотведения. Сам ремонт коллектора начнётся только в следующем месяце. Всему виной — сточные воды, их уровень сейчас слишком высок. Если начать работу сейчас, высок риск аварийных ситуаций. Работы по срокам должны закончить в декабре 2020 года.

— Предварительный объем работы — замена 140 метров труб, сначала смотрим этот участок, затем установим, есть ли целесообразность уходить дальше. Это уже будем обсуждать по факту — вскрытие покажет, — рассказал о ходе работ управляющий директор АКС Константин Куликовский.

Обсудили также ограждение строительных площадок, к ним появились новые требования, все перекопы в городе будут ограничены типовым ограждением — красная сетка высотой 1,5 метра.

— Следующая важная тема — это восстановление зелёных зон, зачастую у подрядчика границей является только дорога. По новым условиям у нас будут предъявляться серьезные требования к восстановлению зелёных зон. Мы их будем делать по ГОСТу и соответственно требовать восстановления также по ГОСТу. Мы должны делать так, чтобы людям было комфортно, и понимать, что это АКС для города, а не город для АКС, — отметил Олег Имамеев.

На данный момент в городе 3 аварийных участка водоотведения и 2 тепловых, все они находятся под контролем.С начала производственной программы 2020 года специалисты АКС заменили 1 400 метров тепловых сетей.