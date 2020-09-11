Почти 250 заявок на дальневосточную ипотеку одобрили амурские банки

Фото: pixabay.com/

Программу ипотеки с господдержкой для жителей Дальнего Востока запустили в этом году по поручению президента. От амурчан принимать заявки на льготное кредитование банки начали в мае. За это время жители Приамурья смогли получить больше полумиллиарда кредитных средств на покупку собственного жилья.

По условиям новой программы взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам субсидирует государство.

Всего с начала действия программы заявки на льготную ипотеку под 6,5 процента и ниже в Приамурье подали больше 260 человек. На сегодняшний день кредитные организации области одобрили 242 заявки.



— Программа ипотеки с господдержкой обеспечила устойчивый рост числа ипотечных займов в Приамурье. В общей сложности за четыре месяца реализации программы амурчане получили свыше 614 миллионов рублей, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов. — Программа не только позволила десяткам семей приобрести новое жилье, но и дала импульс развитию строительной отрасли в регионе, позволила муниципалитетам увеличить объемы строительства квадратных метров. В общей сложности, благодаря реализации новых льготных ипотечных программ, объемы строительства жилых домов в регионе увеличились на 20 процентов к уровню прошлого года.



Кредиты по новой госпрограмме под 6,5 процента амурчанам готов предложить целый ряд крупных банков. При этом в дополнение к государственным субсидиям некоторые дополнительно опустили ставку по программе.



Единственный нюанс, чтобы при покупке жилья воспользоваться господдержкой, покупать его нужно непосредственно у застройщика и на сумму до 6 миллионов рублей. В этом случае первоначальный взнос составит всего 15 процентов.

Низкая ставка будет действовать для заемщиков в течение всего срока кредита. Но время для подачи заявки ограничено – получить кредит по программе амурчане могут только до 1 ноября 2020 года, сообщают в правительстве Приамурья.