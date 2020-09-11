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11сентября
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сегодня, 13:14 2

30 многодетных семей получат жилищные сертификаты

30 многодетных семей получат жилищные сертификаты
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил за три года обеспечить жильём все многодетные семьи. Жилищные сертификаты получат те, кто уже стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Уже 16 амурских семей получили свидетельства о предоставлении соцвыплаты.

— В этом году губернатор Василий Орлов поставил задачу за три года закрыть очередь. В ней стоят многодетные семьи с шестью и более детьми. Информация о таких семьях запрашивается у органов местного самоуправления ежегодно до 31 декабря. А до 20 января следующего года министерство формирует список граждан, претендующих на получение выплаты, — рассказала министр соцзащиты Наталья Киселёва.

Получить выплату раньше могут те люди, которые лишились жилого помещения в результате ЧС (кроме наводнения 2013 года). А также люди с девятью и более несовершеннолетними детьми. Причём дети не должны находиться в браке.

На соцвыплату можно приобрести квартиру (даже в долевое строительство) или индивидуальный жилой дом (или заключить договор на его строительство). Жильё оформляется в долевую собственность всех членов семьи.

Размер соцвыплаты рассчитывается для каждой многодетной семьи индивидуально. Он зависит от количества членов семьи, площади их жилья в настоящий момент и стоимости квадратного метра в месте их проживания. Свидетельство на получение соцвыплаты – шесть месяцев с момента его выдачи.

— С 2010 по 2019 годы на соцвыплату выделено 127,7 миллиона рублей. За это время жилищные условия улучшили 53 многодетные семьи. А до конца этого года сертификаты получат ещё почти 30. На это из областного бюджета мы выделили более 81 миллиона рублей, — отметил Василий Орлов.

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Спасибо Единой России!!!

    В воскресенье ставим галочку за правильную партию!!!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 минуты назад

    ЕР пиарится за счёт общенародного бюджета-типа это мы благодетели дали вам эти квартиры за свой счёт

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