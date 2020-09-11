Пропавшего в конце августа дедушку нашли жители Белогорья

Владимир Никитович Худченко, который ушёл в район городской больницы 30 августа и пропал без вести, найден. Последние два дня мужчина провёл возле мусорных баков в Белогорье. «Дедушка два дня лежит возле мусорки, ни имя, ни адреса не может сообщить. Благовещенск, село Белогорье, ул. Станционная 12… Вызвали скорую», написали в соцсетях жители села.

Скорая помощь увезла 76-летнего мужчину в медицинское учреждение. Напомним, 30 августа Владимир Никитович ушел по направлению 1-ой городской больницы и не вернулся домой. Мужчина страдает потерей памяти.

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#происшествия

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