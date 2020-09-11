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11сентября
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сегодня, 12:40 0

В Приамурье 58 приусадебных участков освободились от воды

В Приамурье 58 приусадебных участков освободились от воды
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На сегодняшний день в Амурской области на территории четырех муниципальных образований подтопленными остаются 59 приусадебных участков – в Благовещенске, Ромненском и Ивановском районах.

Подтопленными остаются два участка автомобильных дорог в Серышевском районе. Без транспортного сообщения населенных пунктов нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, за минувшие сутки 58 приусадебных участков освободились от воды.

Для ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 79 человек и 39 единиц техники.

Обстановка на всей территории области находится на круглосуточном контроле.

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#большая вода #МЧС #погода

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