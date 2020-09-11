В Приамурье 58 приусадебных участков освободились от воды

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На сегодняшний день в Амурской области на территории четырех муниципальных образований подтопленными остаются 59 приусадебных участков – в Благовещенске, Ромненском и Ивановском районах.

Подтопленными остаются два участка автомобильных дорог в Серышевском районе. Без транспортного сообщения населенных пунктов нет. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, за минувшие сутки 58 приусадебных участков освободились от воды. Для ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 79 человек и 39 единиц техники. Обстановка на всей территории области находится на круглосуточном контроле.

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