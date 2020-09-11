«С животными нельзя!»: в Амурской области могут ограничить выгул собак

Поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными предлагают разработать амурские депутаты. Они хотят дать муниципалитетам возможность определять перечень мест, в которых нельзя будет выгуливать собак.

Проблема выгула собак в области стоит остро – более 500 жалоб в год поступает в областное управление ветеринарии на загаженные дворы, скверы и детские площадки. Федеральный закон говорит о необходимости убирать за своими питомцами, но вот ответственности за нарушение этой нормы пока нет.

— Мы постоянно говорим, нельзя курить, распивать спиртные напитки в неустановленных местах. Почему у нас с собаками везде можно? В ближайшее время мы обсудим нашу инициативу с прокуратурой, зоозащитниками и общественностью. Если поддержат, будем готовить проект изменений в ФЗ, — прокомментировала пресс-службе областного заксобрания председатель комитета по экологии Ирина Киевская.

В том случае, если изменения будут внесены, владельцы собак будут нести административную ответственность за нарушение требований содержания домашних животных, а конкретно – за выгул собак в неположенном месте.