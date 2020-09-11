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11сентября
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сегодня, 12:11 4

«С животными нельзя!»: в Амурской области могут ограничить выгул собак

«С животными нельзя!»: в Амурской области могут ограничить выгул собак
Фото: pixabay.com

Поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными предлагают разработать амурские депутаты. Они хотят дать муниципалитетам возможность определять перечень мест, в которых нельзя будет выгуливать собак.

Проблема выгула собак в области стоит остро – более 500 жалоб в год поступает в областное управление ветеринарии на загаженные дворы, скверы и детские площадки. Федеральный закон говорит о необходимости убирать за своими питомцами, но вот ответственности за нарушение этой нормы пока нет.

— Мы постоянно говорим, нельзя курить, распивать спиртные напитки в неустановленных местах. Почему у нас с собаками везде можно? В ближайшее время мы обсудим нашу инициативу с прокуратурой, зоозащитниками и общественностью. Если поддержат, будем готовить проект изменений в ФЗ, — прокомментировала пресс-службе областного заксобрания председатель комитета по экологии Ирина Киевская.

В том случае, если изменения будут внесены, владельцы собак будут нести административную ответственность за нарушение требований содержания домашних животных, а конкретно – за выгул собак в неположенном месте.

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#животные #экология

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Комментарии
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  • Ксения Заправду

    Ксения Заправду
    34 минуты назад

    На обустройство "положенных мест" надо большие финансы и специальные места, доступные жителям всех домов в определенном районе. И ещё надо учесть, что не все породы собак можно выгуливать вместе, следовательно, площадка должна быть достаточно большой, кроме того, её надо оборудовать контейнерами для отходов жизнедеятельности животных, чтобы кулёк с экскрементами хозяин не нёс гордо в руках. У нас в городе урн-то не хватает, чтобы люди мусор выкидывали. Да и места, чтобы сделать площадку для выгула собак ещё поискать надо, я вот, на КПП их не знаю.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    22 минуты назад

    Ире Киевской скучно?

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    4 минуты назад

    короче проще шаверму залабать

  • Мукомол

    Мукомол
    4 минуты назад

    У меня в подъезде живут 4 собаки. Все убирают за своими питомцами. Я со своими езжу гулять за город. Вчера приехал с прогулки, иду к подъезду и через детскую площадку бежит стая из 7 собак. Решили эту проблему? Гадят же только домашние собаки? В городе нет ни одной площадки для выгула. Хотя по закону они должны быть. Этим иришка не хочет заняться. А то как всегда, подняла проблему, в новостях про нее написали, из решений, запретить и ввести штрафы. Молодец, садись пять

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