В Мазановском районе пожарные спасли женщину из горящего дома
В Мазановском районе пожарные потушили жилой дом и спасли из огня 64-летнюю женщину.
Сообщение о возгорании поступило сегодня около двух часов ночи. В селе Романкауцы по улице Озёрная загорелся жилой дом. Спасатели пожарной части прибыли на вызов в составе пяти человек и двух единиц техники.
Потушить полыхающий дом удалось в течение 30 минут. Личным составом добровольно-пожарной команды была спасена женщина 1956 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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