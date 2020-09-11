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11сентября
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сегодня, 11:55 0

В Мазановском районе пожарные спасли женщину из горящего дома

В Мазановском районе пожарные спасли женщину из горящего дома
Фото: yandex.ru

В Мазановском районе пожарные потушили жилой дом и спасли из огня 64-летнюю женщину.

Сообщение о возгорании поступило сегодня около двух часов ночи. В селе Романкауцы по улице Озёрная загорелся жилой дом. Спасатели пожарной части прибыли на вызов в составе пяти человек и двух единиц техники.

Потушить полыхающий дом удалось в течение 30 минут. Личным составом добровольно-пожарной команды была спасена женщина 1956 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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#МЧС #пожары #происшествия

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