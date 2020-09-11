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11сентября
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сегодня, 11:15 0

Благовещенск и Тынду свяжет прямой авиарейс

Благовещенск и Тынду свяжет прямой авиарейс
Фото: yandex.ru

С 19 сентября между Благовещенском и Тындой откроется прямое авиасообщение. Полеты будет выполнять авиакомпания ООО «Сибирская Лёгкая Авиация». Продолжительность рейса составит около двух часов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тынды, продажа билетов уже стартовала. Стоить билет в одну сторону будет от 2500 рублей, туда-обратно – от 5000 рублей.

Запланировано два раза в неделю – по средам и субботам. Вылет из Тынды – в 09:20, прилет – в 11:30. Из Благовещенска самолет будет вылетать в 12:00, прилетать – в 14:10.

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#Дальний Восток #областная власть #Тында

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