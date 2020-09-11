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11сентября
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сегодня, 11:28 3

Благовещенка отдала машину в ремонт и лишилась автомобиля и денег

Благовещенка отдала машину в ремонт и лишилась автомобиля и денег
Фото: pixabay.com

В конце августа в полицию Благовещенска поступило заявление от амурчанки, у которой похитили автомобиль и деньги.

Благовещенке понадобилось отремонтировать свою машину. Женщина нашла специалиста, который предлагал услуги ремонта на сайте в сети Интернет. Хозяйка авто созвонилась с «автомехаником», а затем встретилась с ним и передала ему свой автомобиль марки Toyota Ist и оплату за ремонт: около 40 тысяч рублей.

Через несколько дней мужчина перестал отвечать на звонки заказчицы. Поняв, что её обманули, благовещенка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Удалось установить, что к совершению преступления может быть причастен 31-летнй мужчина. Однако он покинул Благовещенск и полицейским пришлось разослать ориентировки во все районы области. Подозреваемого задержали в Архаринском районе. Его доставили в областной центр и заключили под стражу. Автомобиль вернули законной владелице, сообщает МВД России по Амурской области.

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#криминал

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    57 минут назад

    "... нашла специалиста, который предлагал услуги ремонта на сайте в сети Интернет...", этим всё сказано. Разве в городе дефицит сервисных центров?

  • Аутист

    Аутист
    29 минут назад

    многие ошибочно полагают, что дядя вася в своем гараже отремонтирует им машину лучше и дешевле чем в нормальном автоцентре, забывая что у них не москвич 412

  • CherrySweet

    CherrySweet
    28 минут назад

    а нынче народ столь безмозглый, что дальше инсты не заходит. А СЦ надо же хотя бы в 2гис искать, а это уже за гранью их понимания

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