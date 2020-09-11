Благовещенка отдала машину в ремонт и лишилась автомобиля и денег

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В конце августа в полицию Благовещенска поступило заявление от амурчанки, у которой похитили автомобиль и деньги.

Благовещенке понадобилось отремонтировать свою машину. Женщина нашла специалиста, который предлагал услуги ремонта на сайте в сети Интернет. Хозяйка авто созвонилась с «автомехаником», а затем встретилась с ним и передала ему свой автомобиль марки Toyota Ist и оплату за ремонт: около 40 тысяч рублей.

Через несколько дней мужчина перестал отвечать на звонки заказчицы. Поняв, что её обманули, благовещенка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Удалось установить, что к совершению преступления может быть причастен 31-летнй мужчина. Однако он покинул Благовещенск и полицейским пришлось разослать ориентировки во все районы области. Подозреваемого задержали в Архаринском районе. Его доставили в областной центр и заключили под стражу. Автомобиль вернули законной владелице, сообщает МВД России по Амурской области.