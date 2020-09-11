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11сентября
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сегодня, 10:41 0

В Китае подтвердили эффективность российской вакцины от коронавируса

В Китае подтвердили эффективность российской вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Учёные из Китая подтвердили, что российский препарат «Триазавирин», по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин. Ранее сообщалось, что в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против коронавируса, пишет РИА Новости.

«"Триазавирин" имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект», — приводятся в сообщении Уральского федерального университета (УрФУ) слова Чарушина.

По его словам, в Китае утвержден протокол клинического исследования (опубликован в международном журнале Engineering), согласно которому в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести.

УрФУ уточняет, что в исследование вовлечены 245 пациентов провинции. Такие же изыскания проводятся в ряде больниц Екатеринбурга.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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