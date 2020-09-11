Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших. Данная информация появилась 10 сентября на официальном сайте ведомства.

«Министерство юстиции Российской Федерации направило в свои территориальные управления по республике Северная Осетия — Алания и по Москве указания внести в адвокатские палаты соответствующих регионов представления на адвокатов Пашаева и Добровинского, — говорится в сообщении. — Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Добровинского».

Отмечается также, что оба представления будут направлены в связи «с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера Ефремова».

Комментируя планы Минюста «Газете.Ru», сам Пашаев назвал их «чушью собачьей». Кроме того, он добавил, что до сих пор рассчитывает представлять Ефремова на апелляции. «Окончательное решение [о смене адвоката] еще не принято, там есть определенные моменты», — пояснил юрист.

В свою очередь Добровинский по поводу предложения Минюста о возбуждении в его отношении дисциплинарного производства на момент написания материала никак не высказывался.

Приговор Михаилу Ефремову был вынесен Пресненским судом Москвы 8 сентября — ровно спустя три месяца после ДТП на Смоленской площади, в результате которого от полученных травм скончался водитель Сергей Захаров.

Заслуженный артист России был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Суд назначил ему восемь лет колонии общего режима, а также обязал выплатить 800 тыс. рублей сыну погибшего.

Уже на следующий день после приговора стало известно, что актер принял решение отказаться от услуг Пашаева. Как передает mk.ru, говоря о работе адвоката, артист заявил, что Пашаев «подставил» его на восемь лет».

«Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел [в СИЗО] снова он», — отметил Ефремов.

Добровинский вскоре после вынесения приговора объявил о намерении написать книгу про работу над делом Ефремова, а также объявил о «грандиозной ошибке» своего визави. По мнению юриста, сторона защиты актера могла попытаться доказать, что в момент аварии у него случился микроинфаркт.

При этом 10 сентября Пашаев в комментарии телеканалу «Москва 24» выразил уверенность, что приговор артисту отменят в кассационной инстанции. «На первую и вторую инстанцию мы не надеялись... Я уверен, что приговор развалится в кассации», — сказал он.

Кроме того, Пашаев назвал свою версию того, почему Ефремов решил отказаться от его услуг. «Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: «Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь». Я ему сказал: «Выбирай свою жизнь», — объяснил юрист.