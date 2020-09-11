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11сентября
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сегодня, 10:15 1

«Покровский рудник» победил Petropavlovsk PLC в суде

«Покровский рудник» победил Petropavlovsk PLC в суде

В Арбитражном суде Амурской области прошло первое заседание по иску, поданному генеральным директором АО «Покровский рудник» и УК «Петропавловск» Сергеем Ермоленко, в рамках спора с и. о. CEO Petropavlovsk Максимом Мещеряковым.

Суть судебного спора: Ермоленко, одного из основателей компании «Покровский рудник», много лет возглавляющего УК «Петропавловск», попытались сместить с должности гендиректора. Но судья вынес решение не в пользу нового «глобального директора» Мещерякова. Возглавлять УК «Петропавловск» продолжает Сергей Ермоленко.

Из материалов суда следует, что решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров АО «УК "Петропавловск"» 28 августа принял Petropavlovsk PLC в лице Максима Харина. Он представляет в cовете директоров Petropavolvsk PLC интересы компании «Южуралзолото» и Константина Струкова.

Место Сергея Ермоленко должен был занять В.А. Кузнецов. Возможно, речь идет о выходце из «Нафта Москва» Владимире Кузнецове, который вместе с Мещеряковым работал в компании «Бонум менеджмент». Bonum Capital как крупный миноритарий Petropavlovsk PLC на последнем внеочередном собрании акционеров голосовал за кандидатов «Южуралзолота» и против команды основателей «Петропавловска».

Напомним, что скандал длится уже с 26 августа. Тогда группа спортивных молодых людей во главе с Максимом Мещеряковым захватила офис. Там они пробыли сутки, уничтожив оборудование и документацию компании, после чего были выдворены полицией. После неудачного рейдерского захвата новый управляющий перенес конфликт в более цивилизованную форму – и тоже проиграл.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», Сергей Ермоленко предполагает, что теперь попытки смены руководства могут быть предприняты в АО «Покровский рудник», ООО «Маломырский рудник» и ООО «Албынский рудник». Представители соответствующих компаний также обратились в суд с просьбой принять обеспечительные меры в виде запрета на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Это позволит сохранить во всех компаниях действующих генеральных директоров и советы директоров.

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#Конфликт в «Петропавловске»

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    37 минут назад

    долго не протянут.придется отдавать всю бухгалтерию и ждать перерасчета дивидендов за последние годы

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