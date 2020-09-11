Полицеские спасли незапертое авто благовещенки от угона

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Жительница Благовещенска написала в полицию письмо, в котором выразила благодарность сержантам Василию Татаринову и Денису Побережному, сообщает МВД России по Амурской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили припаркованный автомобиль, двери которого не были закрыты на ключ. Сержанты вышли на связь с владелицей машины и дождались её прихода.

«Они подождали, пока я приду, тем самым предотвратив возможность угона моего автомобиля», — написала хозяйка транспорта Анастасия. Также она добавила – «парни очень вежливые и приветливые».

Полицейские напоминают: никогда не оставляйте ваши автомобили незапертыми, а сумки, кошельки, телефоны без присмотра – это может спровоцировать злоумышленников на совершение преступлений.