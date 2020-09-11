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11сентября
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сегодня, 10:57 5

Полицеские спасли незапертое авто благовещенки от угона

Полицеские спасли незапертое авто благовещенки от угона
Фото: 28.мвд.рф

Жительница Благовещенска написала в полицию письмо, в котором выразила благодарность сержантам Василию Татаринову и Денису Побережному, сообщает МВД России по Амурской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили припаркованный автомобиль, двери которого не были закрыты на ключ. Сержанты вышли на связь с владелицей машины и дождались её прихода.

«Они подождали, пока я приду, тем самым предотвратив возможность угона моего автомобиля», — написала хозяйка транспорта Анастасия. Также она добавила – «парни очень вежливые и приветливые».

Полицейские напоминают: никогда не оставляйте ваши автомобили незапертыми, а сумки, кошельки, телефоны без присмотра – это может спровоцировать злоумышленников на совершение преступлений.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Двери были открыты нараспашку что ли?

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    И багажник тоже.... Проветривала после дождей пока дома обед готовила, потом прилегла отдохнуть но тут звонок нарушил все её планы.... Хотела ну сутки как минимум проветривать

  • Озеро

    Озеро
    1 час назад

    Приятно, что в нашем Беспредельщинске ещё есть честные полицейские. Ещё не успели наверное "прогнуться под изменчивый мир...." И по фото у них пока человеческие лица .

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Озеро, я счас разрыдаюсь, какой пафосный коммент

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    40 минут назад

    пули свистели над головой...

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