Очередное ЧП в горпарке: ребенок на аттракционе перевернулся вниз головой

Фото: пресс-служба администрации города

В городском парке Благовещенска произошло очередное происшествие: на аттракционе «Сказка» во время движения карусели ребенок перевернулся вниз головой. Как сообщает пресс-служба администрации города, мальчик не пострадал – пристёгнутые ремни безопасности не позволили ребёнку выпасть из сидения.

Ситуацию прокомментировал директор городского парка.

– Перед тем как ребенка посадили на аттракцион, оператор предупредил, что во время движения нужно вести себя спокойно, держаться за поручни, не отстегивать ремни безопасности. Мальчик очень активно себя вел, крутился, дергался. Мама при этом замечания ему не делала. Из-за активного поведения ребенок перевернулся вместе с сидением. Карусель оператор сразу остановил, ребенка сняли, – пояснил Рустам Ямашев.

После случившегося с оператором аттракциона был проведен дополнительный инструктаж и разъяснительная работа.

Напомним, что подобный случай произошел в городском парке 7 июля. 10-летняя девочка в течение пяти минут провисела вниз головой на неисправном аттракционе «Джин». После инцидента прокуратура провела проверку и внесла представление владельцу аттракциона. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов.