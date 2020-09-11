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11сентября
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сегодня, 10:26 7

Очередное ЧП в горпарке: ребенок на аттракционе перевернулся вниз головой

Очередное ЧП в горпарке: ребенок на аттракционе перевернулся вниз головой
Фото: пресс-служба администрации города

В городском парке Благовещенска произошло очередное происшествие: на аттракционе «Сказка» во время движения карусели ребенок перевернулся вниз головой. Как сообщает пресс-служба администрации города, мальчик не пострадал – пристёгнутые ремни безопасности не позволили ребёнку выпасть из сидения.

Ситуацию прокомментировал директор городского парка.

– Перед тем как ребенка посадили на аттракцион, оператор предупредил, что во время движения нужно вести себя спокойно, держаться за поручни, не отстегивать ремни безопасности. Мальчик очень активно себя вел, крутился, дергался. Мама при этом замечания ему не делала. Из-за активного поведения ребенок перевернулся вместе с сидением. Карусель оператор сразу остановил, ребенка сняли, – пояснил Рустам Ямашев.

После случившегося с оператором аттракциона был проведен дополнительный инструктаж и разъяснительная работа.

Напомним, что подобный случай произошел в городском парке 7 июля. 10-летняя девочка в течение пяти минут провисела вниз головой на неисправном аттракционе «Джин». После инцидента прокуратура провела проверку и внесла представление владельцу аттракциона. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов.

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#дети #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Как страшно жить...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Железнодорожник там директором сейчас? только на паровозике безопасно

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Если жизнь дорога, значит соблюдай технику безопасности. Если нет - веси головой вниз и не возмущайся

  • Озеро

    Озеро
    1 час назад

    Маму надо было повесить после этого вниз башкой. Судя по поведению чада она воспитанием ребенка не занимается. Так растет очередной ублюдок, и это ещё не последний его финт, от которого получат взыскания нормальные люди. А это горе-родительница будет сейчас строит из себя "яжемать", защищать свои "права",

    корчить из себя приличную леди...Достали тупоголовые.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    понарожают уродов

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    40 минут назад

    баклан растет

  • ВиталийН

    ВиталийН
    8 секунд назад

    Никогда не нравились карусели. Голова кружится и тошнит. Кроме того, в каруселях нет загадки. Самая большая загадка у лодочек: чтобы лодочка раскачивалась надо, как это не странно, приседать и привставать. Очень необычно.

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