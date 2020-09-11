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11сентября
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сегодня, 10:36 3

В Благовещенске отреставрируют вторую поликлинику

В Благовещенске отреставрируют вторую поликлинику
Фото: http://gp2blag.ucoz.ru/

Областное правительство объявило тендер на реставрацию Городской поликлиники №2 города Благовещенска. Учреждение располагается по адресу: 50 лет Октября, 195/1. Стоимость работ оценивается почти в 220 миллионов рублей, деньги выделят из областного бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения Амурской области».

В рамках реконструкции, на которую отводят 2 года, здание полностью обновят: заменят кровлю, установят утепленный вентилируемый фасад, на стенах цокольного этажа проведут гидроизоляцию, на окнах и дверях появятся двухкамерные стеклопакеты. Также в здании заменят полы и сделают внутреннюю отделку. Для бесперебойной подачи горячей воды установят накопительные водонагреватели.

На первом этаже обновлённой поликлиники расположится открытая регистратура на 4 рабочих места, туалеты для посетителей, в том числе и инвалидов, а также зона для комфортного ожидания пациентов.

Победители тендера станут известны 22 сентября, заявки принимаются до 18 сентября. Подрядчику необходимо будет исследовать состояние фундамента и техническое состояние здания, чтобы оставить перечень работ, сообщает RosTender.info.

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#медицина #строительство

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Спасибо Единой России!!!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    вжик вжик-спасибо ЕР

  • Жужжа

    Жужжа
    1 час назад

    А вход к инфекционисту предусмотрен человеческий?

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