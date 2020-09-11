В Благовещенске отреставрируют вторую поликлинику

Областное правительство объявило тендер на реставрацию Городской поликлиники №2 города Благовещенска. Учреждение располагается по адресу: 50 лет Октября, 195/1. Стоимость работ оценивается почти в 220 миллионов рублей, деньги выделят из областного бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения Амурской области».

В рамках реконструкции, на которую отводят 2 года, здание полностью обновят: заменят кровлю, установят утепленный вентилируемый фасад, на стенах цокольного этажа проведут гидроизоляцию, на окнах и дверях появятся двухкамерные стеклопакеты. Также в здании заменят полы и сделают внутреннюю отделку. Для бесперебойной подачи горячей воды установят накопительные водонагреватели.

На первом этаже обновлённой поликлиники расположится открытая регистратура на 4 рабочих места, туалеты для посетителей, в том числе и инвалидов, а также зона для комфортного ожидания пациентов.

Победители тендера станут известны 22 сентября, заявки принимаются до 18 сентября. Подрядчику необходимо будет исследовать состояние фундамента и техническое состояние здания, чтобы оставить перечень работ, сообщает RosTender.info.

