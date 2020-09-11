Александр Лукашенко готов отправить строителей на космодром Восточный
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что готов направить белорусских строителей на завершение строительства космодрома Восточный. Белорусский лидер утверждает, что это ему предложил президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».
— Сейчас мы уже планируем строить в Амурской области, по-моему, космодром Восточный. Помните, много было разговоров — и воровство, и прочее, не построили... И уже мне президент Путин говорит: возьми этот объект. Я контролирую, там, говорит, и деньги хорошие. Сегодня я веду переговоры, чтобы перебросить с Белорусской АЭС пару трестов, чтобы там строить. Мы сохранили крупные строительные организации, — заявил Лукашенко.
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