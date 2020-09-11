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11сентября
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сегодня, 09:36 5

Александр Лукашенко готов отправить строителей на космодром Восточный

Александр Лукашенко готов отправить строителей на космодром Восточный
Фото: Роскосмос

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что готов направить белорусских строителей на завершение строительства космодрома Восточный. Белорусский лидер утверждает, что это ему предложил президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

— Сейчас мы уже планируем строить в Амурской области, по-моему, космодром Восточный. Помните, много было разговоров — и воровство, и прочее, не построили... И уже мне президент Путин говорит: возьми этот объект. Я контролирую, там, говорит, и деньги хорошие. Сегодня я веду переговоры, чтобы перебросить с Белорусской АЭС пару трестов, чтобы там строить. Мы сохранили крупные строительные организации, — заявил Лукашенко.

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#космодром #политика #строительство

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Комментарии
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  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    А на кой на Восточном нужны белорусские строители, ну или вообще любые другие иностранные строители? У нас своих нет? Иностранный строитель = отток денег из страны...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Бульбаши нормальные пацаны. Хохлы не очень...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    спасибо ЕР!

  • Потеря потерь

    Потеря потерь
    2 часа назад

    У нас своих нет? на 1 марта было 3 тыс безработных, на 1 сентября более 20 тысяч... они есть, эти безработные, только почитайте, кипичь ложить за 120т никого найти не могут, уборщиц горничных поваров дворников, и так можно долго перечислять, никто не хочет работать, и зарплаты не плохие и нет никого, горничных за 27т не можем найти.. поэтому когда говорят с дивана нам тут своих хватает, я вам скажу везите и приезжайте сюда все!!! может хоть будет с кем работать!!!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    5 минут назад

    Россия занимает примерно 9-е место по численности населения. Это один из самых больших "резервуаров" по хранению людей в мире. А всё - мало ! Чем же тогда все люди у нас заняты, чем занимаются ?

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