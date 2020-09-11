Александр Лукашенко готов отправить строителей на космодром Восточный

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— Сейчас мы уже планируем строить в Амурской области, по-моему, космодром Восточный. Помните, много было разговоров — и воровство, и прочее, не построили... И уже мне президент Путин говорит: возьми этот объект. Я контролирую, там, говорит, и деньги хорошие. Сегодня я веду переговоры, чтобы перебросить с Белорусской АЭС пару трестов, чтобы там строить. Мы сохранили крупные строительные организации, — заявил Лукашенко.